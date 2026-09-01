Syn byłej minister PiS w więzieniu. Trzy wnioski do Nawrockiego o ułaskawienie

Szymon L. został zatrzymany przez CBA w 2019 r. Postawiono mu kilka zarzutów, m.in. dotyczących wyłudzenia pieniędzy od klientki oraz utrudniania postępowania karnego poprzez wnoszenie i wynoszenie grypsów.

W 2024 r. został skazany na siedem lat więzienia. Po zmianie wyroku oraz uniewinnieniu od zarzutu składania fałszywych zeznań ostatecznie ma odbyć karę czterech lat pozbawienia wolności.

Adwokat przez kilka miesięcy nie stawiał się w zakładzie karnym i był poszukiwany. Ostatecznie został zatrzymany i doprowadzony do więzienia w Gorzowie Wielkopolskim. W jego sprawie przed Sądem Najwyższym toczy się również postępowanie związane ze skargą kasacyjną.

Były adwokat w więzieniu. Trzy wnioski do Nawrockiego o łaskę

Jak ustaliła "Gazeta Wyborcza", pierwszy wniosek o ułaskawienie złożył obrońca Szymona L., drugi jego rodzice, a trzeci Barbara Zapaśnik, prokurator w stanie spoczynku.

Dziennik zaznacza, że prok. Zapaśnik w toku śledztwa ponad 40 razy przesłuchiwała Szymona L., jednak prowadzone przez nią postępowanie zostało jej później odebrane.

Szymon L. podczas śledztwa i procesu twierdził, że jego sprawa ma podłoże polityczne. Wskazywał m.in., że mimo rodzinnych i towarzyskich relacji nie wykorzystywał znajomości swojej matki (według "GW" była ministrem finansów w pierwszym rządzie PiS) ze Zbigniewem Ziobrą, ówczesnym ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, ani swoich kontaktów z ówczesnym wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim.

Decyzja w sprawie zastosowania prawa łaski należy do prezydenta. Wnioski są obecnie na wstępnym etapie procedury – czytamy w tekście.

Prezydent ułaskawił "Starucha". Miał zakaz stadionowy

Na początku sierpnia głośno było o ułaskawieniu Piotra Staruchowicza, ps. "Staruch", nieformalnego lidera kibiców Legii Warszawa. Na Nawrockiego spadła wówczas fala krytyki zwłaszcza ze strony przedstawicieli koalicji rządzącej.

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