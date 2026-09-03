Zero.pl: Mieszkanie dla dyrektora Muzeum Auschwitz za 134 zł miesięcznie

W czwartek na portalu Zero.pl ukazał się tekst Pawła Figurskiego zatytułowany "Tajemnice Muzeum Auschwitz i mieszkanie dla dyrektora Cywińskiego za 134,01 zł miesięcznie". Sprawa dotyczy najmu przez Piotra Cywińskiego mieszkania od kierowanej przez siebie instytucji. W reakcji na publikację Muzeum wydało oświadczenie.

W publikacji Figurskiego czytamy: "Przez prawie 20 lat Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau, wynajmował od muzeum mieszkanie za 200 zł miesięcznie. Gdy ministerstwo kultury zwróciło mu uwagę, opłata wzrosła do 512,12 zł, z czego czynsz to jedynie 134,01 zł. Portal Zero.pl dotarł do listy wątpliwości, jakie resort kultury ma wobec funkcjonowania instytucji. Muzeum miesiącami nie odpowiadało na nasze pytania. Twierdziło, że zadając je, łamiemy prawo".

Nieprawidłowości w Muzeum Auschwitz? Mieszkanie dla dyrektora z czynszem 134 zł miesięcznie

O tym, że w muzeum pojawił się wskazany problem – to wiadomo oficjalnie – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dowiedziało się od sygnalisty. Resort wszczął postępowanie wyjaśniające i potwierdził, że zgłoszenie jest zasadne. Ministerstwo nakazało wprowadzenie szeregu zmian i zapowiedziało kontrolę.

Zarówno muzeum, jak i ministerstwo unikają jednak informowania o sprawie ewentualnych nieprawidłowości. Ministerstwo odmawia informacji, o jakich nieprawidłowościach poinformował sygnalista. Nie chce też wskazać, co odkryli pracownicy resortu oraz jakie zmiany zarekomendowano Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Gdy portal Zero.pl skierował pytania dotyczące tego zagadnienia, muzeum zarzuciło mu łamanie prawa i stwierdziło, że rzeczywistym celem jest "wywołanie dolegliwości po stronie muzeum poprzez utrudnianie jego funkcjonowania". Muzeum odpowiedziało dopiero dzień przed planowaną publikacją, po blisko trzech miesiącach od wysłania pierwszych pytań.

Skąd tak niska kwota najmu? "Muzeum oszacowało, że miesięczny koszt najmu i mediów dla porównywalnego lokalu wynosi od 320 do 350 zł. Przy czym muzeum przewidziało, że dyrektor będzie korzystał z mieszkania średnio tylko 12 dni w miesiącu, więc ostateczną kwotę ustaliło na 200 zł"– dowiedział się portal.

Umowa była kilkakrotnie odnawiana, ale kwota najmu nie wzrosła przez kilkanaście lat. To się zmieniło dopiero w listopadzie 2025 r., już po tym, jak ministerstwo kultury otrzymało pismo dotyczące ewentualnych nieprawidłowości. Według naszych informacji Zero.pl zażądało od muzeum ujednolicenia wysokości czynszu lokali służbowych.

Muzeum Auschwitz: Nieprawdziwe informacje

W reakcji z publikacją Kanału Zero Muzeum opublikowało oświadczenie, w którym napisało, że przywołane w tekście informacje są nieprawdziwe. Jak wskazano ich źródłem może być osoba, która od kilku lat pozostaje w sporze prawnym z Muzeum.

"Wieloletnie działania tego pracownika na szkodę muzeum oraz naruszenie procedur przeciwdziałania nadużyciom doprowadziły do zakończenia współpracy z tą osobą w trybie dyscyplinarnym, zawiadomienia organów ścigania, jak również do pozwania jej o naruszenie dóbr osobistych i prywatnego aktu oskarżenia" – czytamy w oświadczeniu.

"Rzekome nieprawidłowości przywołane w artykule nigdy nie miały miejsca. W szczególności nie miało miejsca jakiekolwiek naruszenie prawa przez dyrektora muzeum, co jesteśmy gotowi potwierdzić w każdym postępowaniu wyjaśniającym względem organizatora muzeum" – napisano.

"Bezpodstawne oskarżenia rzucane przez byłego pracownika muzeum trafiły do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zdecydowało ono o rozpoczęciu kontroli. Działamy w tej sprawie w porozumieniu z MKiDN i oczekujemy na ustalenia" – czytamy w oświadczeniu.

Muzeum wskazuje, że ministerstwo nie stwierdziło nieprawidłowości i przekazało rekomendacje, które instytucja wdrożyła. Poniżej pełna treść oświadczenia.