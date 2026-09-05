Helena Englert wystąpi w popularnym show. "Mam poczucie, że nikt mnie nie lubi"

26-letnia córka Jana Englerta i Beaty Ścibakówny liczy, że udział w popularnym show pozwoli widzom lepiej ją poznać. W materiale nagrywanym przed rozpoczęciem programu miała zdobyć się na wyjątkowo szczere wyznanie. – Mam poczucie, że nikt mnie nie lubi – powiedziała.

Już wkrótce rozpocznie się 19. edycja "Tańca z gwiazdami". Jedną z uczestniczek będzie Helena Englert, która o Kryształową Kulę zawalczy w parze z Romanem Osadchiyem.

Helena Englert od kilku lat rozwija własną karierę. Występuje w produkcjach filmowych, a w ostatnim czasie coraz mocniej angażuje się również w muzykę. Swoje utwory prezentowała m.in. podczas tegorocznego Open'era. Od początku obecności w show-biznesie mierzy się z porównaniami do swoich znanych rodziców. W sieci pojawiają się również zarzuty, że w budowaniu kariery pomaga jej rozpoznawalne nazwisko. Stało się tak w przypadku sztuki "Hamlet" w reżyserii Jana Englerta, wystawionej w ubiegłym roku na deskach Teatru Narodowego w Warszawie. W ostatnim przedstawieniu, odchodzący dyrektor artystyczny obsadził swoją córkę w roli Ofelii.

"Chciałabym, żeby mnie ludzie trochę polubili"

Jak podaje Pomponik, podczas nagrywania materiałów przedstawiających uczestników "Tańca z gwiazdami" Englert otwarcie opowiedziała o tym, jak – w jej odczuciu – jest odbierana przez publiczność.

– Mam poczucie, że nikt mnie nie lubi i chciałabym, żeby mnie ludzie trochę polubili. Jak ja kogoś nie lubię, to się bierze stąd, że ja tego kogoś nie znam i mam poczucie, że ten sam case jest ze mną – powiedziała, cytowana przez portal.

Aktorka liczy więc, że udział w programie Polsatu pozwoli jej pokazać się z mniej znanej strony i zmienić sposób, w jaki postrzega ją część odbiorców.

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