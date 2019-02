Katz: Nie przeproszę Polaków za słowa o ich współpracy z nazistami

Kilka dni temu izraelski polityk został zapytany przez dziennikarza i24News o spięcie na linii Polska – Izrael do którego doszło przy okazji zorganizowanego w Warszawie szczytu bliskowschodniego. Israel Katz wyraził pogląd, iż nie można mówić o kryzysie w stosunkach dwustronnych.

– Nasz premier wyraził się jasno. Sam jestem synem ocalonych z Holokaustu. Jak każdy Izraelczyk i Żyd mogę powiedzieć: nie zapomnimy i nie przebaczymy – powiedział p.o. szefa MSZ Izraela. – Byli Polacy, którzy kolaborowali z nazistami. O tym mówił też były premier Icchak Szamir, wspominając historię swojego zamordowanego ojca. Icchak Szamir, któremu Polacy zamordowali ojca, powiedział: "Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki". I nikt nie będzie nam mówił, jak mamy się wyrażać i jak pamiętać naszych poległych – oświadczył.

Na skandaliczną wypowiedź zareagował m.in. wiceszef polskiego MSZ Bartosz Cichocki. We wpisie zamieszczonym w języku angielskim na Twitterze określił on wypowiedź Katza jako "niesmaczną", "antypolską" i "nie do pojęcia".