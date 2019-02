Woyciechowski o autolustracji Malinowskiego: Chodzi o uczciwość w życiu publicznym

– Chodzi o pewną uczciwość i reguły, które mają obowiązywać symetrycznie wobec wszystkich osób, które sprawa współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa lub wojskową bezpieką dotknęła – mówi Piotr Woyciechowski.

– Wspólnym mianownikiem dla przypadków pana Kazimierza Kujdy oraz Andrzeja Malinowskiego jest to, że obaj funkcjonują w przestrzeni publicznej – przekonuje.

– Nie ma znaczenia, że pan Kujda sprawował funkcję w urzędzie państwowym, który nie podlega lustracji, ani to, że pan Malinowski od kilkunastu lat działa w największej organizacji pracodawców w Polsce, jest jej prezydentem, spotyka się z politykami. I organizacja Pracodawcy RP jest platformą spotykania się biznesu z politykami i wpływania na legislację i też nie podlega lustracji. Istotne jest to, że obaj panowie – Kujda i Malinowski – zobowiązali się do poddania procedurze autolustracji.

– Pan Kujda – tu chapeau bas – wniosek o autolustrację złożył. Pan Malinowski na razie się od tego przyrzeczenia uchyla – mówi Piotr Woyciechowski.

– Chodzi tu o zasadę symetryzmu i uczciwe mechanizmy w przestrzeni publicznej. To nie są osoby prywatne. To są osoby publiczne, które w sposób suwerenny zobowiązały się do poddania procedurze autolustracji. W przypadku pana Kujdy wiemy, że taki wniosek złożył. W przypadku pana Malinowskiego nie mamy żadnego dowodu, by tej autolustracji się poddał – podsumowuje Piotr Woyciechowski.