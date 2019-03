Pieczyński: Na Ukrainie jest ogromne zapotrzebowanie na lidera spoza polityki

– Lider sondaży Wołodymyr Zełeński to komik. Jeśli porównać go do polskich realiów, to przychodzą dwa porównania: albo Paweł Kukiz – artysta bez doświadczenia w polityce, albo Robert Górski, twórca 'Ucha Prezesa'. Zełeński wyśmiewa w swoim programie całą scenę polityczną – powiedział w poranku "Siódma-9" dziennikarz "Do Rzeczy" Maciej Pieczyński.

Pieczyński powiedział, że Zełeńskiemu zarzuca się powiązanie z oligarchą Igorem Kołomyjskim. – Na Ukrainie ciężko znaleźć kogoś, kto angażuje się politycznie, społecznie i nie jest powiązany z kimkolwiek. Inna sprawa, że Zełeński jest rosyjskojęzyczny. Niektórzy mówią, że to najmniej patriotyczny z najważniejszych kandydatów, ale ciężko go nazwać prorosyjskim. Na Ukrainie rosyjskojęzyczność nie jest równoznaczna z prorosyjskością – wyjaśnił. – Wydaje się, że dalej ten uśmiech i politowanie dominuje wśród niechętnych mu komentatorów. Przeciwstawia się go Poroszence, doświadczonemu liderowi. Niektórzy mówią, aby wyobrazić sobie, że komika na czele armii. Z tego punktu widzenia jest to wyśmiewane. Inna sprawa, że Zełeński nie ma pojęcia o polityce zagranicznej – powiedział Pieczyński.