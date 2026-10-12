Mentzen oburzony na "obrzydliwy rząd". "Mam tego wszystkiego dosyć"

Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, napisał na platformie X, że "ten obrzydliwy rząd zachowuje się jak rozhisteryzowana matka".

Mentzen oburzony na rząd. "Zachowuje się jak rozhisteryzowana matka"

"Nie jedz mięsa, nie jest zdrowe. Nie pij piwa, nie patrz na reklamy. Unikaj słodyczy. Zdrowia szkoda. Nie pal nic, nawet kominka nie zapalaj, nie graj w pokera, w ogóle w żadne gry nie graj. Owoce jedz. I kaszkę. Segreguj plastik. Wyrzucaj butelki do butelkomatu. Wyłącz światło, prąd oszczędzaj. I zaszczep się. Nie przechodź na czerwonym, nawet jak nic nie jedzie. Nie czytaj tych ludzi, najlepiej nic nie czytaj, telewizję oglądaj. Nie jedź samochodem, to niebezpieczne. Pociąg weź albo autobus, rower też może być. Ale załóż kask. Zostaw to drzewko w ogródku, nie wolno go wycinać. Nie mów brzydko o innych. Nie walcz o swoje, nie warto. Słuchaj się. I nie dokazuj. Podatki płać. I oburzaj się, gdy wszyscy się oburzają" – wyliczył prezes Nowej Nadziei.

Lider Konfederacji do rządu: Przestańcie w końcu wpie*rzać się w czyjeś życie!

Sławomir Mentzen podkreślił, że ma tego wszystkiego dosyć. "Jesteśmy dorośli. Mamy jedno życie. To jest nasze życie. I mamy je prawo przeżyć po swojemu, a nie tak, jak sobie ktoś wymyślił" – napisał.

Zwracając się do rządu, współlider Konfederacji, stwierdził, że "jak chcecie kogoś koniecznie wychowywać, to sobie zróbcie dziecko, albo psa lub kota kupcie". "W ostateczności tamagotchi. Ale przestańcie w końcu wpie*rzać się w czyjeś życie!" – zakończył swój wpis.

Sejm uchwalił ustawę zakazującą reklamy alkoholu

Sejm uchwalił w czwartek ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju nocną prohibicję, zakaz reklamy alkoholu i podnoszącą opłatę za sprzedaż alkoholu. Za przyjęciem ustawy głosowało 400 posłów, przeciwko – 29, od głosu wstrzymało się czterech posłów.

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