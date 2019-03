Spotkanie prezydenta i szefa MON z wojskowymi po wypadku samolotu MiG-29

Przedsiębiorcy: Brakuje pracowników, rząd musi zmienić przepisy

Przedsiębiorcy z Konfederacji Lewiatan apelują do rządu o zmianę przepisów w zatrudnianiu cudzoziemców. Jak twierdzą, zatrudnianie ich jest silnie zbiurokratyzowane, co powoduje że wolą oni wyjechać z Polski, by szybciej podjąć pracę.