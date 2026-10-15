TVP w likwidacji nie transmitowała ważnej konferencji. KRRiT domaga się wyjaśnień

Przewodnicząca KRRiT Agnieszka Glapiak domaga się od TVP S.A. w likwidacji wyjaśnień w sprawie braku transmisji środowej konferencji prasowej Szefa Kancelarii Prezydenta RP Zbigniewa Boguckiego.

KRRiT domaga się wyjaśnień od TVP w likwidacji

KRRiT przypomina, że konferencja odbyła się w środę, 14 października i dotyczyła sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego, a więc – jak oceniła KRRiR – zagadnienia istotnego dla debaty publicznej.

"Zgodnie z art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji nadawca publiczny ma obowiązek realizować misję publiczną, przy zapewnieniu m.in. rzetelnego przedstawienia różnorodnych wydarzeń, pluralizmu, bezstronności i wyważeniu przekazu oraz sprzyjając swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli" – podkreśliła KRRiT.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zwróciła uwagę, że "sprawa braku transmisji konferencji prezydenckiego ministra Zbigniewa Boguckiego nie jest odosobnionym przypadkiem". "Wpisuje się ona w szerszy kontekst dotyczący sposobu przedstawiania Prezydenta RP w audycjach TVP S.A. w likwidacji, na co wielokrotnie zwracała uwagę przewodnicząca KRRiT" – zauważono.

Przydacz: Do syfu, jakim jest TVP w likwidacji, rząd dopłaca miliardy złotych z budżetu

Na brak transmisji ze środowej konferencji Zbigniewa Boguckiego zwrócił uwagę Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

We wpisie na platformie X w środę zauważył, że konferencję prasową szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego w sprawie Trybunału Konstytucyjnego transmitowały na na żywo Polsat News, TVN24, Republika, wPolsce24.

"Nie transmituje ani TVP1, ani TVP2, ani TVP Info" – podkreślił.

Marcin Przydacz stwierdził, że "do tego syfu, jakim jest TVP w likwidacji, rząd dopłaca miliardy złotych z budżetu". "A dziura w budżecie rośnie" – zauważył.

Prezydencki minister podkreślił, że "Polacy płacą za paliwo korcie, w tym podatki". "Na co? Na utrzymanie propagandystów z TVP" – dodał we wpisie.

Miliardowe dotacje dla TVP w likwidacji z budżetu państwa

Telewizja Polska w likwidacji w ostatnich dniach września otrzyma 180 mln zł dotacji z budżetu państwa. Następną dotację otrzymała 9 października – w wysokości 360 mln zł.

Ze strony tvp.pl wynika, że wypłata 26 lutego wyniosła 80 mln zł, 4 marca – 370 mln zł, 8 kwietnia – 180 mln zł, 7 maja – 180 mln zł, 8 czerwca – 90 mln zł, a 4 sierpnia – 250 mln zł. To oznacza, że dotychczas od początku roku trafiło do spółki łącznie ok. 1,1 mld zł.

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