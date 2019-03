"Polaków to g***o" obchodzi". Mocne słowa Pawłowicz

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej była premier Beata Szydło i rzecznik PiS Beata Mazurek zaprezentował nowy Prawa i Sprawiedliwości dotyczący stosunku PO do polityki społecznej. W rozmowie z portalem wPolityce.pl odniosła się do niego Krystyna Pawłowicz. Posłanka przywołała 1 artykuł Konstytucji, w myśl którego Rzeczypospolita jest dobrem wszystkich Polaków. – W związku z tym, obowiązkiem rządu jest dzielenie dochodu uzyskanego przez państwo między Polaków. To obowiązek państwa zwłaszcza w sytuacji, kiedy przez ostatnie trzydzieści lat nie były zaspokajane ogromne potrzeby społeczne. Ogromny regres w sferze społecznej był też w ciągu ośmiu lat rządów PO – podkreśliła.

Zdaniem Pawłowicz, opozycja nie może przeżyć, że nawet pod koniec kadencji PiS cieszy się dużym poparciem Polaków. W jej ocenie, partie opozycyjne nie potrafią rozpoznać potrzeb społeczeństwa. – Z jednej strony krytyka PiS przez PO jest zwyczajną złością polityczną a z drugiej strony to samobójcza działalność. To pokazuje też, że nie mają zielonego pojęcia o nastrojach społecznych. Polaków g…o obchodzą sprawy, którymi żyje opozycja, czyli obsesjami seksualnymi – powiedziała o podpisanej przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego Deklaracji LGBT +. Jak dodała, Polacy żyją potrzebami dzieci, osób młodych, seniorów, przedsiębiorców i rząd na ich potrzeby reaguje.

