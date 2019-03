KE wygrywa z PiS. Szydło: Sondaż z tezą przygotowany na zlecenie "Gazety Wyborczej"

Wicepremier Szydło była dzisiaj gościem red. nacz. tygodnika "Do Rzeczy" Pawła Lisickiego w Salonie Politycznym Trójki. Wicepremier została zapytana o najnowszy sondaż opublikowany przez "Gazetę Wyborczą".

W sondażu Kantar Millward Brown dotyczącym wyborów do Parlamentu Europejskiego Koalicja Europejska zdobyła 35 proc. poparcia, natomiast drugi w zestawieniu PiS uzyskał 33 proc. "Gazeta Wyborcza" przekonuje, że badania są "przełomowe". "To pierwszy sondaż renomowanej pracowni, który przewiduje przegraną PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego" – czytamy na stronie wyborcza.pl.

– Można powiedzieć sondaż z tezą przygotowany na zlecenie "Gazety Wyborczej" – oceniła polityk. Szydło odniosła się też do faktu, że opisując badania, dziennikarze "GW" mianem "partii demokratycznych" określili jedynie Koalicję Europejską, Wiosnę oraz Lewicę Razem, sugerując, że PiS, Kukiz15 i Konfederacja są niedemokratyczne. – PiS jest partią demokratyczną i chyba najbardziej prowolnościową. PiS jest partią która przedstawia konkretne propozycje dla Polaków – przekonywała podczas rozmowy z Pawłem Lisickim. – Sondaż jest pewnym badaniem, nie wiem, jak były stawiane pytania, jaka była metodologia – dodała wicepremier.

"KE koncentruje się na sobie"

Szydło stwierdziła, że PiS w swoich działaniach koncentruje się na tym, co jest istotne dla rozwoju Polski, podczas gdy Koalicja Europejska "zajmuje się sama sobą".

Wicepremier odniosła się też do tego, że omawiany sondaż był przeprowadzony już po niedawnej konwencji PiS, gdzie zaprezentowane nowe rozwiązania programowe. – Piątka PiS jest przyjmowana bardzo dobrze, oceniana pozytywnie. Ona wypełnia postulaty stawiane przez Polaków – zapewniała, dodając, że projekty społeczne realizowane przez PiS okazały się być programami prorozwojowymi. – Dzisiaj partie które chcą realnie myśleć o rządzeniu i prowadzeniu polityki prospołecznej muszą koncentrować się na oczekiwaniach Polaków, KE koncentruje się na sobie – podkreśliła a antenie Trójki.

Szydło przyznała, że wybory do Parlamentu Europejskiego odznaczają się ze niską frekwencja jest niska oraz tym, że elektorat w wielkich miastach jest zazwyczaj bardziej zmobilizowany. – To wyzwanie, oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że jednym z tematów, które musimy bardzo mocno przepracować, jest właśnie frekwencja, ale kampania dopiero rusza, tak naprawdę powolutku dopiero przygotowują się niektóre ugrupowania. My już jesteśmy w trasie, PiS już ruszyło i pokazujemy swoje propozycje – mówiła wicepremier Szydło.