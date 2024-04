Szydło o działaniach PE: Co to w ogóle ma być? To kpiny

Parlament Europejski przyjął tymczasowe porozumienie polityczne z krajami UE w sprawie nowych środków mających na celu poprawę jakości powietrza w UE, podał Parlament. Nowa legislacja dotyczy m.in. limitów emisji NO2 (dwutlenku azotu) i SO2 (dwutlenku siarki).

Ostre wystąpienie Szydło

Głos w sprawie ekorewolucji forsowanej przez PE zabrała europoseł PiS Beata Szydło. – W tej kadencji parlamentu było już bardzo wiele kuriozalnych debat, ale w tej chwili lewicowi radykałowie przeszli samych siebie. Co to w ogóle ma być, szanowni państwo?! To są kpiny z demokracji, z parlamentaryzmu – stwierdziła.

Była premier dodała, że Parlament Europejski "obraża Europejczyków". – Nie mówicie o ochronie klimatu, nie mówicie o tym, co się dzieje w tej chwili w Europie – brak konkurencyjności, protesty rolników. Uważacie, że to są skrajni prawicowcy? Ci ludzie, którzy bronią swoich gospodarstw, bronią swojej przyszłości – kontynuowała.

Co z gospodarką?

Szydło zwróciła uwagę, że wdrożenie Zielonego Ładu będzie miało poważne konsekwencje dla obywateli UE, którzy będą musieli pokryć koszty ambitnych planów Brukseli.

– Co z europejską gospodarką, szanowni państwo? Czy ona jest coraz bardziej konkurencyjna? Czy dyskutujecie o przyszłości Europejczyków? Jak się im będzie żyło? Ludzie zamykają swoje firmy, bo nie stać ich na opłacenie rachunków. Ludzie nie widzą dla siebie perspektyw. To jest właśnie Zielony Ład. Tak, i o tym będą te wybory – mówiła.

– I wiecie doskonale, że ta zielona ideologia, którą zafundowaliście Europejczykom, wcale im nie pomaga i nie stwarza perspektyw dobrej przyszłości – mówiła.

Polityk dodała, że należy rozmawiać o tym, jak chronić środowisko i klimat, ale nie można rozwiązać forsowań kosztem zwykłych ludzi. – Wy to robicie kosztem gospodarki europejskiej, wy to robicie kosztem bezpieczeństwa europejskiego. I o tym będą te wybory. My stoimy po stronie Europy i Europejczyków, po stronie europejskiej gospodarki i po stronie europejskiego rolnictwa. Nie pozwolimy wam doprowadzić Europy do upadku – podkreśliła