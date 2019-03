Kibice Lechii Gdańsk wywiesili transparent podczas meczu z Wisłą Płock (1:1). Po przerwie transparent zniknął z trybun. Zamiast niego zawisło kilka znanych flag: m.in. "Pruszcz Gdański", "CHWM" czy "My tworzymy historię".

Wieczorem sprawę skomentowała na Facebooku prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. "To miało być piękne, sportowe święto, które niestety zostało zakłócone przez chuligański wybryk. Kibicuję całym sercem Lechia Gdańsk, ale nie ma zgody na propagowanie mowy nienawiści w przestrzeni publicznej. Na naszych stadionach nie ma miejsca na wywieszanie transparentów nienawiści. Niedawno każdy z nas boleśnie przekonał się do czego prowadzi podsycanie do agresji. Nie pozwólmy na hejt w naszym otoczeniu!" – napisała.

Przypomnijmy, że tydzień temu kibice Legii wywiesili podobny transparent ("Warszawa wolna od pedalstwa").