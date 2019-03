Wyznanie Scheuring-Wielgus: Byłam w kółku różańcowym

"Nie jestem wrogiem ani Kościoła, ani religii. Wychowałam się w tradycyjnej katolickiej i praktykującej rodzinie" – mówi Joanna Scheuring-Wielgus w wywiadzie udzielonym "Magazynowi Świątecznemu", stanowiącemu weekendowy dodatek do "Gazety Wyborczej".

Scheuring-Wielgus: Mam tradycyjną rodzinę

"Biskupi widzą we mnie diabła w spódnicy. Znajomi, którzy są blisko Kościoła, donoszą mi, że hierarchowie wypytują, kim jestem. I są bardzo zaskoczeni, że ta „straszna Scheuring-Wielgus” ma tradycyjną rodzinę, jest matka trzech synów, od 17 lat ma tego samego męża" – żali się parlamentarzystka Teraz!.

Joanna Scheuring-Wielgus jest aktywną działaczką Fundacji "Nie lękajcie się", która zrzesza osoby skrzywdzone przez księży. Niedawno, wraz z Agatą Diduszko-Zyglewską udało się jej spotkać z papieżem. Zapewnia, że nie jest wrogiem Kościoła. "Jestem wrogiem tego, co dzieje się w instytucji, która ma się za świętą. Nie jestem radykalna w stosunku do Kościoła. (…) Ja tylko nie mogę zrozumieć, jak można być tak bezdusznym, bez serca, wbrew Biblii i przykazaniom. Jak organizacja, która wciąż mówi o godności człowieka, tak naprawdę uprzedmiotawia ludzi" – zaznacza posłanka w rozmowie z "Magazynem Świątecznym".

Dalej wspomina swoje tradycyjne wychowanie: "Wychowałam się w tradycyjnej katolickiej i praktykującej rodzinie. Byłam w kółku różańcowym. Mój rozwód z Kościołem zaczął się,gdy miałam 14 lat. Poszłam do spowiedzi i ksiądz w konfesjonale wypytywał mnie o intymne szczegóły".

Episkopat przedstawia dane o pedofilii w Kościele

W ciągu niemal 30 lat, odnotowano 382 przypadki molestowania seksualnego we wszystkich diecezjach i zakonach – podał wczoraj Konferencja Episkopatu Polski. Za monitowanie i zbieranie formularzy odpowiadał Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski. Zbieranie danych trwało od października 2018 do marca 2019 – czytamy w przedstawionym raporcie.

W dokumencie podkreślono, że kwerenda dotyczyła tylko spraw zgłoszonych instytucjom kościoła od 1 stycznia 1990 roku do 30 czerwca 2018 roku.

Jak podano w raporcie wszystkich zgłoszonych przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich (do ukończenia 18 roku życia) we wszystkich diecezjach i zakonach (we wskazanych okresie) było 382, w tym dotyczących osób poniżej 15 roku życia 198 (51,8 proc.), a powyżej 15 roku życia 184 (48,2 proc.).