Kubica na ostatnim miejscu w GP Australii. "Czułem się tak, jakbym stał w miejscu"

Wygrał Fin Valtteri Bottas z Mercedesa. Drugie miejsce zajął Brytyjczyk Lewis Hamilton (Mercedes), a trzeci był Holender Max Verstappen z Red Bulla.

Kubica już po pierwszym okrążeniu musiał zjechać po nowe części, stąd jego strata od razu była gigantyczna. Bolid Polaka jest wolny, w związku z czym już po 11 okrążeniach mieliśmy pierwsze dublowanie Kubicy. Kilkanaście okrążeń przed końcem wyścigu Polaka zdublował także jego partner z zespołu George Russell.

– Pierwsze odejście było bardzo dobre. Pojechałem bezpiecznie, ale Gasly zgarnął mi przednie skrzydło. Szkoda, wydawało mi się, że jechałem bardzo bezpiecznie. Skrzydło, które później założyliśmy, nie było dobre. Do tego miałem uszkodzoną tylną podłogę. Najważniejsze jednak, że dojechałem do mety - cieszył się Kubica. - W pewnym momencie usłyszałem od inżyniera, że mam dobre tempo. Zacząłem się śmiać i powiedziałem przez radio, że czułem się tak, jakbym stał w miejscu – powiedział Kubica na antenie Eleven Sports.

To był pierwszy start Roberta Kubicy w wyścigu F1 od ponad ośmiu lat, a 77. w karierze. Jego karierę przerwał poważny wypadek na trasie rajdu samochodowego we Włoszech w lutym 2011 roku. – Jeszcze dwa lata temu nikt nawet nie pomyślał, że mogę wrócić do ścigania, a teraz dojechałem do mety. Czeka nas dużo pracy i przemyśleń. Teraz długi lot do domu, więc będzie na to czas. Ale z Australii wyjeżdżam zadowolony – dodał Polak.