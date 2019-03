"Wielu w TVP marzy się faszyzm a la Putin". Ziemiec odpowiada Śpiewakowi

Na Twitterze wywiązała się dyskusja pomiędzy Janem Śpiewakiem a korespondentką TVP w Brukseli Dominiką Cosic. Wszystko zaczęło się od tweeta Śpiewaka, w którym napisał: "A gdyby tak 8mego kwietnia zastrajkowali razem nauczyciele, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny i rolnicy z Agrounia? Tak naprawdę cel maja taki sam: sprawne, solidarne państwo, która dba o swoich obywateli i mysli o tym, co będzie z nimi w przyszłości!".

Na jego wpis nieco uszczypliwie zareagowała Cosic, która zapytała czy to wpis przyszykowany już na Prima aprilis. Lider stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa zarzucił jej brak obiektywizmu i wyjaśnił, że sytuacja planety, rolników i nauczycieli jest dramatycznie zła. "I chce Pan z tej okazji zrobić w Warszawie zadymę? Bo panowie z Agrounii już niestety pokazali, co potrafią. Przy okazji deprecjonując niektóre słuszne postulaty. Pan poważnie myśli, że paraliż stolicy i zadyma to metoda na większą solidarność społeczną?" – zapytała dziennikarka. "Czy Pani kiedyś była poza Polska? Czy widziała Pani jak demonstrują ludzie na zachodzie? Gdyby polski rząd prowadził dialog a nie monolog to nie trzeba by zadym. Niestety arogancja tego rządu bije już platformerska" – odparł Śpiewak. To jednak nie koniec dyskusji. Korespondentka TVP poinformowała go, że od 14 lat mieszka w Brukseli i ma okazje obserwować różnego rodzaju manifestacje. "Teraz w Paryżu obserwowałam #GilletsJaunes Tego Pan chce w Polsce? Kiepskie są Pana riposty" – napisała.

W odpowiedzi na te słowa Śpiewak stwierdził, że tak właśnie wygląda demokracja, kiedy przeżywa kryzys. Postanowił wykorzystać także okazję do krytyki pod adresem TVP. "Ja wiem, ze wielu w TVP marzy się faszyzm a la Putin - tam nie ma żadnych demonstracji, ale ja jednak wiele kierunek zachodni" – wskazał.

Jego słowa spotkały się z reakcją innego dziennikarza TVP Krzysztofa Ziemca. "Kibicowałem Panu w walce o uczciwą stolicę. I nadal trzymam kciuki. Ale to co Pan napisał to ordynarne pomówienie! Zapewniam że nikomu w TVP nie marzy się ani faszyzm ani Putin!!!" – oświadczył.

Czytaj także:

Ziemiec: Zaocznie wydali wyrok na takich jak ja