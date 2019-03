PiS deklasuje opozycję. Najnowszy sondaż dla DoRzeczy.pl

Z badania wynika, że Prawo i Sprawiedliwość zyskało w stosunku do poprzedniego badania 1,5 pkt. procentowych. Na drugim miejscu uplasowała Platforma Obywatelska z wynikiem 26,7 proc. To o 0,5 pkt. procentowego lepszy wynik niż w badaniu sprzed miesiąca. Ostatnie miejsce na podium należy do partii Wiosna Roberta Biedronia, która odnotowała spadek o 2,8 pkt. proc. i obecnie może liczyć na 6,4 proc. głosów.

Swoją reprezentację w Sejmie miałyby jeszcze Kukiz'15 - 6,3 proc. (-1,3 pkt. proc.) i PSL - 5,3 proc. (-0,3 pkt. proc.).

Progu wyborczego nie przekroczyłyby SLD - 4,8 proc., Nowoczesna - 2,1 proc., KORWiN - 1,7 proc., Razem - 1,3 proc., Ruch Narodowy - 1,3 proc., Teraz - 0,4 proc.

Przy takim układzie sił PiS może rządzić samodzielnie, a podział na mandaty prezentuje się następująco:

PiS – 252

PO –154

Wiosna – 19

Kukiz'15 – 18

PSL –16

Inni – 1

Przeliczenia głosów na mandaty dokonał politolog Marcin Palade.

Badanie przeprowadzono w dniach 20-21 marca 2019 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1005 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię.

Sondaż wykonała pracownia Estymator www.estymator.com.pl