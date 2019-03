Ks. Isakowicz-Zaleski kontra ojciec Kramer

"Tygodnik Powszechny" opublikował na swoim profilu na Twitterze okładkę najnowszego numeru. Opatrzono ją fragmentem jednego z artykułów. "W polskich szkołach jest ich kilkadziesiąt tysięcy. Dane mówią o co najmniej jednej – statystycznie – osobie homoseksualnej w każdej klasie. Połowa ma objawy depresji, 70% miewa myśli samobójcze – pisze Przemysław WILCZYŃSKI w najnowszym numerze, którego tematem są dzieci LGBT+" – czytamy.

Wpis ten skomentował ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który nazwał "Tygodnik Powszechny" "pseudokatolickim". Pseudo-katolicki "Tygodnik Powszechny" pisze brednie o "dzieciach LGBT". Od 17 lat prowadzę szkołę i takiego przypadku nie spotkałem – napisał duchowny i dodał: "A redakcja prawdy o swoim "autorytecie moralnym", J.Zawieyskim, homoseksualnym skandaliście, wciąż nie ma odwagi odkryć".

Na słowa ks. Isakowicza-Zaleskiego postanowił odpowiedzieć popularny jezuita ojciec Grzegorz Kramer. "Ksiądz potrafi tylko tyle powiedzieć o kimś, z kim się nie zgadza, że jest "pseudo"? Jak ksiądz to ciągłe podważanie innych godzi z Eucharystią?" – zapytał duchowny.

"Proszę to pytanie najpierw zadać sobie samemu i na szczerze na nie odpowiedź. Co do redakcji TP to powinna mieć wreszcie odwagę stanąć w prawdzie. Pamiętam jak zachowywała się np. w 2007 r. panicznie bojąc się lustracji" – odpowiedział ks. Isakowicz-Zaleski.