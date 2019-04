Wypadek autobusu koszykarskiej Legii

Do zdarzenia doszło ok. godz. 15 na Wisłostradzie przy Moście Gdańskim. Autobus koszykarskiej sekcji warszawskiego klubu zderzył się z trzema samochodami osobowymi.

W wyniku wypadku ranny został jedynie kierowca autobusu. Jego życiu nie zagraża jednak niebezpieczeństwo. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, jednak wcześniej ukarano go mandatem, bo to on był sprawcą wypadku.

Autokarem podróżowało 28. dzieci w wieku 14-16 lat. Żadnemu z nich nic się nie stało.