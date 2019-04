Sejm oddał hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej w 9. rocznicę tragedii

Ceremonia rozpoczęła się od złożenia wieńców pod znajdującymi się w parlamencie tablicami pamiątkowymi. Uroczystość zainaugurowano przed tablicą śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Następnie przedstawiciele Sejmu i Senatu udali się pod tablicę byłego marszałka Sejmu III kadencji Macieja Płażyńskiego.

Na koniec ceremonii oddano hołd wszystkim posłom i senatorom, którzy zginęli w katastrofie. Tablica poświęcona ich pamięci znajduje się w głównym holu gmachu Sejmu. Na białym, marmurze widnieją nazwiska 18 parlamentarzystów: wicemarszałkowie Sejmu Krzysztof Putra i Jerzy Szmajdziński, wicemarszałek Sejmu Krystyna Bochenek, posłowie na Sejm: Leszek Deptuła, Grzegorz Dolniak, Grażyna Gęsicka, Przemysław Gosiewski, Izabela Jaruga-Nowacka, Sebastian Karpiniuk, Aleksandra Natalii-Świat, Maciej Płażyński, Arkadiusz Rybicki, Jolanta Szymanek-Deresz, Zbigniew Wassermann, Wiesław Woda i Edward Wojtas oraz senatorowie Janina Fetlińska i Stanisław Zając.

– Sprawmy dziś i jutro, by ofiara ich życia nie była oddana nadaremnie. By nasza pamięć nie zmieniała się w obojętność. Oddając im hołd przy ich grobach zajrzyjmy do naszych serc: razem odnówmy własne zobowiązania do służby Polsce. Tak jak i oni jej służyli – mówił marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

