Mazurek: Nauczyciele mają prawo do strajku, uczniowie do spokojnego pisania egzaminu

Strajk generalny organizowany przez ZNP oraz FZZ trwa od poniedziałku. Mimo tego udało się przeprowadzić egzaminy gimnazjalne. Było to możliwe m.in. poprzez dopuszczenie do pracy przy nich osób mających uprawnienia pedagogicznie, które na co dzień nie pracują w szkołach.

– Nie chcę podgrzewać atmosfery związanej ze strajkiem, ponieważ nauczyciele mają prawo do strajkowania, ale chciałabym, żeby uczniowie też mieli prawo spokojnego przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych, ósmoklasisty i matur – podkreślała dzisiaj wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek.

W trakcie konferencji prasowej, Mazurek podkreśliła też, że uczniowie nie powinni być stawiani w sytuacji kiedy obawiają się o to, czy egzamin się odbędzie. – O to powinniśmy zadbać wszyscy – mówiła wicemarszałek Sejmu.