"Nie gaście g**na, cud, że się pali". Żenujący wpis Jasia Kapeli o pożarze Notre Dame

"Moja dziewczyna powiedziała, że nie była w środku, bo za drogo i ja też nie byłem, ale przypomniał mi się za to wiersz Michała Kaczyńskiego pt. Warszawa płonie, a konkretnie wers: "nie gaście g**na, cud, że się pali" – napisał na Facebooku Jaś Kapela. Dziennikarz Krytyki Politycznej opisał w ten sposób wielki pożar, który wybuchł w poniedziałek wieczorem w katedrze Notre Dame w Paryżu. Zastępy straży pożarnej walczyły do 4 nad ranem, by uratować główną fasadę i strukturę zabytkowej świątyni i ikony europejskiej cywilizacji.

Wpis Kapeli skomentowali oburzeni internauci:

"Darmowe wejście było dla was za drogie? Nawet nie zadałeś sobie trudu żeby chociaż w necie sprawdzić taki szczegół jak wysokość opłaty za wejście, której nie było. Cóż, cała lewica na jednym poziomie".

"Co to w ogóle za umiłowanie do patrzenia na zniszczenie? Na dorobek cywilizacji, obojętnie jakiej? Człowiek, któremu sprawia przyjemność patrzenie na ból innych (bo czym to jest niby innym - przecież ludzie cierpią, czy to ze względu na tradycję, zamiłowanie sztuki, symbol, religię) - jest psychopatyczne. Czym to się różni od płonącego domu, meczetu, szkoły, pomijając, że ma ponad 800 lat i jest dziełem sztuki? Czy pisałbyś to samo, jakby spłonął jakiś inny budynek? Cudownie, że chcesz być "kontrowersyjny" "nieszablonowy" i "postępowy", że podczas gdy świat rozpacza i jest w szoku, ty jesteś zadowolony, bo jesteś taki alternatywny, niemainstreamowy i myślący niezależnie. Naprawdę, wybitny poziom intelektualny prezentujesz, winszuję".

"Jaś, to co gadasz jest nie do obrony. Po prostu nie pisz na ten temat. Kompromitujesz się. Z całą sympatią Ci to mówię. Kompromitujesz się tragicznie".

"zapewne nie jest to dla ciebie istotne ale właśnie straciłeś czytelniczke. Nie jestem już ciekawa co ci się myśli....bo paskudnie ci się myśli i głupkowato się cieszysz jak ci co zawsze z radością gapili się na wszelkie płonące stodoły, kościoły i biblioteki".

Kapela odpowiedział zniesmaczonym internautom w swoim "stylu".

"ło jezu. Wiadomo, że tragedia i zabytek, ale dajcie się człowiekowi nacieszyć. W końcu to naprawdę cud, że się pali. I wcale się nie cieszę, bo nie lubię KK, tylko zupełnie bezinteresownie lubię patrzeć jak płoną symobolę cywilizacji, która prowadzi nas wprost do zagłady. Przepraszam" – dodał w komentarzu Kapela (pisownia oryginalna).

