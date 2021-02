"Do drzwi pamięci mojej...". Ostrowska-Królikowska uczciła rocznicę śmierci męża

Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Paweł Królikowski tworzyli zgrane małżeństwo przez ponad 30 lat. Pobrali się w 1988 roku. Mieli piątkę dzieci.

27 lutego 2020 roku Paweł Królikowski zmarł. Aktor od lat zmagał się z problemami zdrowotnymi. W 2015 roku przeszedł operację wycięcia tętniaka mózgu. Jego stan zdrowia pogorszył się w maju 2019 roku. Niestety, aktor znowu, w grudniu 2019 roku, trafił do szpitala. Był tam aż do śmierci – przypomina Radio Zet.

Wymowny wpis

Małgorzata Ostrowska-Królikowska wspomniała męża we wpisie na Instagramie. Zamieściła post z Sonetem Szekspira (LXVI) w wykonaniu Staniasłwa Soyki.

Z kolei na instagramowym stories gwiazda "Klanu" pokazała zdjęcie świecy z datą śmierci Pawła Królikowskiego, a do zdjęcia dodała wymowny komentarz: "Do drzwi pamięci mojej ciągle stukam".

Kariera Pawła Królikowskiego

Jego pierwszą rolą ekranową był chuligan w filmie dla dzieci i młodzieży "Dzień kolibra" (1984), który został wyróżniony na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym dla Dzieci w Chicago. W czasie studiów zagrał w telefilmie Łukasza Wylężałka "Ludożerca" (1987), przygodowym "Opowieść Harleya" (1987), gdzie skomponował i napisał tekst piosenki "Mój Harley", oraz dramacie "Pantarej" (1987) w roli narkomana.

W 1987 ukończył studia na Wydziale Aktorskim filii krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu i związał się z Teatrem Studyjnym'83 im. Juliana Tuwima w Łodzi (1987–1990), w którym zadebiutował rolą Konduktora w spektaklu Lewisa Carrolla "Przygody Alicji w krainie czarów". Następnie wraz z żoną przeprowadził się do Wrocławia. W Oddziale Regionalnym Telewizji Wrocław TVP3 reżyser Jan Jakub Kolski zaproponował mu zrobienie własnego programu. Podjął więc pracę w ośrodku telewizyjnym, realizując przez trzynaście lat programy dla młodych widzów – "Truskawkowe studio" (1990–2000), do którego napisał ponad sto piosenek i cykl dokumentalny To twoja droga (2000–2002). W 1991 wystąpił na scenie Wrocławskiego Teatru Współczesnego im. Edmunda Wiercińskiego w musicalu Bertolta Brechta "Opera za trzy grosze" jako żebrak.

Powrócił na szklany ekran rolą dziennikarza w serialu "Czwarta władza" (2004). Następnie zagrał postać lekarza onkologa profesora Sławomira Starzyńskiego w telenoweli TVP2 "Na dobre i na złe" (2005–2006). Telewidzowie mogli go oglądać także m. in. w roli Kusego w serialu TVP1 "Ranczo".

W 2018 roku został wybrany na prezesa Związku Artystów Scen Polskich, zastępując Olgierda Łukaszewicza. 21 lutego 2020 złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

