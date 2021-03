Po dyżurze

Po koncercie „Dla Medyków” w Polskim Radiu Rzeszów zmienili koncepcję, by klip do singla kręcić na siłowni, i poprosili tych, którym „Ze stali” jest poświęcony, czyli lekarzy, by przysyłali krótkie nagrania pokazujące ich pracę w dobie pandemii. Odzew był, teledysk powstał i zebrał sporą publiczność. Konrad Baum i Tomasz Ryznar, którzy zakładali zespół DOC., sami są lekarzami.