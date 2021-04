"To był kawał artysty". Przypominamy legendarne piosenki Krzysztofa Krawczyka

O śmierci Krzysztofa Krawczyka poinformował jego przyjaciel i menadżer Andrzej Kosmala. "Zmarł Krzysztof Krawczyk. R.I.P" – napisał menadżer artysty.

Ta informacja poruszyła Polaków. W mediach społecznościowych dziennikarze, politycy oraz zwykli internauci dzielą się swoimi emocjami i wspomnieniami.

Emocji nie krył m.in. przyjaciel Krawczyka Marian Lichtman, z którym występował w zespole Trubadurzy. – Nie dochodzi do mnie w ogóle to, że Krzysio odszedł. To był mój brat można powiedzieć – przyjaźniliśmy się do końca. To był kawał artysty, był polskim Elvisem Presleyem; pięknie u nas zaczynał, mieliśmy piękne relacje muzyczne. To wielka strata dla wszystkich, wspaniały głos, wspaniały człowiek – mówił Lichtman w rozmowie z TVP.

Największe przeboje

Krzysztof Krawczyk przez kilka dekad nieustannie koncertował i nagrywał nowe albumy. Poniżej przypominamy kilka najbardziej znanych przebojów.

W związku z śmiercią Krzysztofa Krawczyka prezes TVP Jacek Kurski zdecydował o wyemitowaniu dzisiaj filmu " Krzysztof Krawczyk - całe moje życie" oraz koncertu, jaki miał miejsce w Sopocie w 2004 roku.

"Krzysztof Krawczyk śpiewa już na żywo Panu Bogu. Wielki artysta, Legenda, przykład tego jak walczy się o marzenia. Zmieniamy ramówkę świąteczną by oddać hołd Artyście: o 21:15 w TVP1 film Krzysztof Krawczyk - całe moje życie, po filmie recital K. Krawczyka Sopot 2004. Zapraszamy" – napisał Jacek Kruski na Twitterze.

Legenda polskiej muzyki

Krzysztof Krawczyk był jednym z najpopularniejszych polskich piosenkarzy XX i XXI wieku. Muzyk urodził się w 1946 roku. W 1963 wraz z Marianem Lichtmanem, Sławomirem Kowalewskim i Jerzym Krzemińskim założył zespół Trubadurzy – była to jedna z najpopularniejszych grup muzycznych tamtych czasów. Pd 1973 z powodzeniem występował jako artysta solowy. Muzyk przez lata pozostawał aktywny. Karierę i działalność publiczną zawiesił dopiero w 2020 roku ze względu na pandemię koronawirusa.