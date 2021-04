"Legenda", "ikona", "wielki artysta". Polacy żegnają Krzysztofa Krawczyka

O śmierci Krzysztofa Krawczyka poinformował jego przyjaciel i menadżer Andrzej Kosmala. "Zmarł Krzysztof Krawczyk. R.I.P" – napisał menadżer artysty.

Ta informacja poruszyła Polaków. W mediach społecznościowych dziennikarze, politycy oraz zwykli internauci dzielą się swoimi emocjami i wspomnieniami.

Emocji nie krył m.in. przyjaciel Krawczyka Marian Lichtman, z którym występował w zespole Trubadurzy. – Nie dochodzi do mnie w ogóle to, że Krzysio odszedł. To był mój brat można powiedzieć – przyjaźniliśmy się do końca. To był kawał artysty, był polskim Elvisem Presleyem; pięknie u nas zaczynał, mieliśmy piękne relacje muzyczne. To wielka strata dla wszystkich, wspaniały głos, wspaniały człowiek – mówił Lichtman w rozmowie z TVP.

"Aby Pan nas umocnił..."

"Mam nadzieję, że kiedyś, gdy stanę z Chrystusem twarzą w twarz, obejmę Go serdecznie, zaleję się łzami, będą to łzy wzruszenia, i przeproszę za swoje niedowiarstwo" – mówił w 2019 roku Krzysztof Krawczyk w rozmowie z portalem Aleteia.org.

Gwiazdor przyznał wówczas, że już kilkukrotnie prosił o namaszczenie chorych, potocznie zwane ostatnim. "Ludzie często kojarzą ten sakrament z ostatnią drogą, z łożem śmierci. Nie wiedzą, że można o niego poprosić w strapieniu, w sytuacji, gdy jest się chorym, aby Pan nas umocnił, podźwignął z naszej słabości. Ten piękny sakrament wiele razy w życiu mnie ratował. Mocno wierzę, że Chrystus to nie tylko Pan, Nauczyciel, ale Przyjaciel, który bezinteresownie jest, bezinteresownie pomaga" – mówi wówczas Krawczyk.

Legenda polskiej muzyki

Krzysztof Krawczyk był jednym z najpopularniejszych polskich piosenkarzy XX i XXI wieku. Muzyk urodził się w 1946 roku. W 1963 wraz z Marianem Lichtmanem, Sławomirem Kowalewskim i Jerzym Krzemińskim założył zespół Trubadurzy – była to jedna z najpopularniejszych grup muzycznych tamtych czasów. Pd 1973 z powodzeniem występował jako artysta solowy. Do jego najbardziej znanych przebojów należą m.in. takie piosenki jak "Mój przyjacielu", "Parostatek", "Bo jesteś ty", "Ostatni raz zatańczysz ze mną" "Trudno tak" czy "Chciałem być".

Muzyk przez lata pozostawał aktywny. Karierę i działalność publiczną zawiesił dopiero w 2020 roku ze względu na pandemię koronawirusa.