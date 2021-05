Sensacyjne odkrycie naukowców w Muzeum Narodowym

Jak poinformował w sobotę "Teleexpress", mumia z Muzeum Narodowego w Warszawie to zabalsamowane zwłoki ciężarnej kobiety. Badania radiologiczne wykazały, że zmarła miała nie więcej niż 30 lat i była między 26. a 30. tygodniem ciąży. Podczas prześwietlenia zauważono stópkę w brzuchu kobiety. Przez lata mumię uznawano za zwłoki kapłana Hor-Dżehutiego.

Na stronie internetowej Muzeum Narodowego czytamy, że Hor-Dżehuti był pisarzem miejskim i zarządcą w okolicach Medinet Habu w Tebach Zachodnich oraz kapłanem Horusa-Thota, miejscowego świętego, czczonego w okresie grecko-rzymskim. Kapłan żył w 1. poł. I w. p.n.e. – 1. poł. I w. n.e.

Ponad 800 tys. dzieł sztuki

Muzeum Narodowe w Warszawie, założone w 1862 roku jako Muzeum Sztuk Pięknych, to jedno z najstarszych muzeów sztuki w Polsce. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku znalazło ważne miejsce w planach nowego państwa i jego stolicy. Modernistyczny gmach, siedzibę muzeum, wzniesiono w latach 1927–1938. Jego zbiory liczą ok. 830 tys. dzieł sztuki polskiej i światowej, od antyku do współczesności, i obejmują malarstwo, rzeźbę, rysunki oraz ryciny, fotografie, numizmaty, a także przedmioty sztuki użytkowej i wzornictwo.

Od 4 maja muzeum znów będzie otwarte

W związku z zapowiedzianym przez rząd luzowaniem obostrzeń, po majówce gmach główny Muzeum Narodowego w Warszawie znów będzie otwarty dla zwiedzających. Udostępnione na nowo zostaną wszystkie ekspozycje stałe. Można będzie je zwiedzać od wtorku do niedzieli w godz. 10.00–18.00, a w piątki w godz. 10.00–20.00.

Muzeum będzie działało w reżimie sanitarnym. Zwiedzających obowiązuje m.in. zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie bezpiecznego dystansu od innych osób.

