Piotr Semka i Krzysztof Masłoń z Nagrodą Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Gratulujemy!

Uroczystość wręczenia statuetek twórcom, animatorom i mecenasom, których działalność w sposób szczególny przyczynia się do rozwoju, upowszechniania i ochrony kultury, odbyła się w nowo powstałym kompleksie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie. Galę poprowadzili ją wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński oraz dziennikarka TVP Kultura Katarzyna Sanocka. Nagrody zostały przyznane w siedemnastu kategoriach.

Piotra Semkę uhonorowano nagrodą im. Tomasza Merty "Między literaturą a historią". W jego imieniu statuetkę odebrały żona oraz córka. - Piotr Semka jest osobą znakomicie rozumiejącą znaczenie historii dla szczególnego idiomu polskości, w pełni świadomą, że to, skąd przychodzimy w dużej mierze warunkuje to, ku czemu dążymy. Jest też człowiekiem niepodległym intelekualnie, bezbłędnie diagnozującem społeczne i polityczne mechanizmy, często dobitnie werbalizującym to, co jego czytelnicy odczuwają zaledwie intuicyjnie - mówiła w laudacji Magdalena Merta.

Krzysztof Masłoń został doceniony w kategorii "literatura". – Kim jest krytyk? Nie powinien być przyjacielem pisarzy, ale powinien być przyjacielem literatury. Krzysztof Masłoń spełnia ten warunek znakomicie. Jest także, zauważmy, przede wszystkim przyjacielem literatury polskiej, która współcześnie nie zawsze na tak dobrego przyjaciela zasługuje. Kto zaś jest przyjacielem literatury polskiej, ten musi być także przyjacielem polskiej historii. I tę historię pisząc o literaturze, Krzysztof Masłoń ocala, opowiada oraz odkłamuje – mówił w laudacji dla Krzysztofa Masłonia Piotr Gociek z "Do Rzeczy".

Piotr Semka – ceniony dziennikarz i publicysta "Do Rzeczy", historyk i autor książek dotyczących współczesnej historii Polski. Były działacz wolnościowy i członek opozycji antykomunistycznej, m. in. Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Wieloletni publicysta pisma Solidarność. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Obecnie autor publikacji żywotnie traktujących o rodzimej sytuacji politycznej. Członek Rady Muzeum II Wojny Światowej. Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności za zasługi w działalności na rzecz niepodległości.

Krzysztof Masłoń – dziennikarz, publicysta "Do Rzeczy", nagradzany za wybitne osiągnięcia krytyk literacki, skupiający się w swych pracach na związkach literatury z polityką oraz historią. Wielokrotnie zasiadał w jury konkursów przyznających szeroko cenione nagrody literackie. Jeden z najbardziej cenionych dziennikarzy zajmujących się kulturą. Odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Jest też laureatem nagród Ikara i PIKowego Lauru. Dwukrotnie nominowany do Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza – w 2015 roku za „Puklerz Mohorta: Lektury Kresowe” oraz w 2006 roku za książkę „Żydzi, Sowieci i my”.

O nagrodzie

Doroczna Nagroda Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu jest przyznawana od 1997 roku zasłużonym postaciom świata kultury za wybitne osiągnięcia w danym roku w reprezentowanej przez nich dziedzinie lub w uznaniu całokształtu ich dorobku zawodowego.

To prestiżowe wyróżnienie pozwala Ministrowi Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu podkreślić najważniejsze nurty i zjawiska pojawiające się w polskiej kulturze poprzez uhonorowanie osób, które je tworzą i reprezentują.

Nagroda jest przyznawana w 17 kategoriach: teatr, film, literatura, sztuki wizualne, architektura, taniec, twórczość ludowa, edukacja artystyczna, kultura cyfrowa, upowszechnianie kultury, muzyka, ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce oraz ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, design, całokształt twórczości oraz mecenas kultury. Specjalna kategorię stanowi Nagroda im. Tomasza Merty „Między literaturą a historią” za książkę historyczną.