II rocznica istnienia Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na Angelicum: Sztuka teatralna „Hiob” w reżyserii Jarosława Kiliana

Na podstawie biblijnej Księgi Hioba dwudziestoletni Karol Wojtyła stworzył poruszającą medytację nad ludzkim losem, reinterpretując historię człowieka z ziemi Uz w duchu chrześcijańskiej nadziei. Podczas kursu organizowanego przez Instytut Kultury św. Jana Pawła II studenci Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu analizowali ten dramat i przygotowywali się do jego wystawienia pod okiem prof. Kiliana.

Przedstawienie, które odbędzie się w drugą rocznicę powołania Instytutu Kultury św. Jana Pawła II, rozpocznie się o godz. 18.30 w kościele śś. Dominika i Sykstusa na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie. Wstęp wolny – zapraszamy!

Karol Wojtyła przez wiele dziesięcioleci był związany z teatrem jako krytyk, eseista, filozof-teoretyk i dramaturg. Jako młody student polonistyki w Krakowie, w czasie II wojny światowej w 1941 roku współtworzył z Mieczysławem Kotlarczykiem Teatr Rapsodyczny. Był nie tylko jednym z czołowych aktorów tego teatru, ale także przyczynił się do ukształtowania jego głównych idei, co przygotowało go także do przyszłej posługi duszpasterskiej.

Bolesław Taborski, tłumacz „Hioba” na język angielski o przyszłym papieżu mówił tak: „Karol Wojtyła jako dramaturg nie był nikomu dłużny i konsekwentnie budował własną wizję dramatu ludzkiej egzystencji: wizję miejsca człowieka na ziemi w Bożym planie stworzenia”.

Prof. Jarosław Kilian jest historykiem sztuki i reżyserem teatralnym. Był stypendystą British Council i Departamentu Stanu USA. Jako reżyser teatralny szkolił się pod kierunkiem Petera Brooka w Wiedniu. Od 2016 roku jest dyrektorem Teatru Lalka w Warszawie. Reżyserował opery, spektakle plenerowe, sztuki dla dzieci, a przede wszystkim przedstawienia sceniczne europejskich i polskich arcydzieł: Moliera, Williama Szekspira, Juliusza Słowackiego i Aleksandra Fredry.

Organizatorami spektaklu są Instytut Kultury św. Jana Pawła II oraz Instytut Polski w Rzymie.