Sensacyjne odkrycia w Peru

Niezwykły Skarb

Poprzedzająca imperium Inków prekolumbijska kultura Wari, starożytna południowoamerykańska cywilizacja, która rozwijała się w okresie od ok. 600 do ok. 1000 r. n.e., od dawna budzi ogromne zainteresowanie tysięcy archeologów z całego świata. Profesor Miłosz Giersz z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego za swoją pracę doktorską, obronioną na UW w 2007 r., otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Nagrodę im. Ignacego Domeyki za najlepszy doktorat z zakresu studiów latynoamerykanistycznych.

Od 2002 r. Miłosz Giersz współkieruje dwoma projektami w północno-zachodnim Peru, z Projektem Archeologicznym Castillo de Huarmey. Okolice ruin dawnej stolicy nowego ośrodka władzy położonego na peruwiańskiej pustyni nad brzegami Pacyfiku od ponad stu lat były plądrowane przez zorganizowane grupy poszukiwaczy skarbów, prowadzących nielegalne wykopaliska i okradających groby.