Skrzywdzeni i poniżeni

Oglądanie na żądanie II Poznajcie Costello: eksmitowana z mieszkania (trzy tysiące funtów zaległości), walcząca z nałogiem (ale sto dni trzeźwości to już coś!), zarabiająca w klubie peep-show nie poddaje się i próbuje wychować samotnie córkę.

Dziewczynka jest bystra, urocza i cierpliwa, nawet kiedy mama ogłasza, że żeby znaleźć miejsce do spania, trzeba się będzie włamać do samochodu znajomej. Tę czarną komedię o londyńskich skrzywdzonych i poniżonych Cash Carraway (scenarzystka i pomysłodawczyni serialu) wysnuła z własnych dziecięcych doświadczeń. Jej wspomnienia „Skint Estate” były kilka lat temu w Wielkiej Brytanii literacką sensacją, a brutalny, lecz zabawny i liryczny ton opowieści krytycy porównywali do prozy Charlesa Bukowskiego czy Huberta J. Selby’ego (czyli autora „Requiem dla snu”).