Krzysztof Masłoń laureatem Nagrody Mediów Publicznych

W niedzielę wieczorem, podczas uroczystej gali, wręczane są Nagrody Mediów Publicznych. To wyróżnienia przyznawane w czterech kategoriach przez cztery media publiczne. Polska Agencja Prasowa nominowała w kategorii "Słowo", TVP - w kategorii "Obraz", Polskie Radio - "Muzyka", zaś regionalne rozgłośnie radiowe, jako Audytorium 17 - w kategorii "Idea". Nagrody Mediów Publicznych mają honorować osoby, które w sposób szczególny przysłużyły się polskiej kulturze.

Nagroda Mediów Publicznych. Krzysztof Masłoń nagrodzony



Krzysztof Masłoń został laureatem Nagrody Mediów Publicznych w kategorii "Słowo". Została ona ufundowana przez Polską Agencję Prasową. Joanna Siedlecka, która zasiadała w kapitule nagrody podkreśliła, że Masłoń jeden z najważniejszych krytyków literackich, autorytet i instytucja. – Pisze o literatach, literaturze w prasie, w książkach, mówi też w radiu. Zasiada w kapitułach literackich nagród - z niektórych bywa przepędzany za polityczną niepoprawność, nieoszczędzanie mainstreamowych pupilów i noblistów – przypomniała Siedlecka.

Publicysta "Do Rzeczy" powiedział, że zasadą, którą kieruje się pisząc recenzje książek jest "jasność i prostota". – O tych książkach piszę czasami dobrze, często wytykając im to czy tamto. W pewnym momencie zorientowałem się, że są ludzie, którzy ku mojemu zdumieniu, podzielają moje sądy, są one im bliskie i ważne. I są inni ludzie, którzy najchętniej odebraliby mi prawo głosu i których doprowadzam do szewskiej pasji, co sprawia mi perwersyjną satysfakcję – mówił Krzysztof Masłoń.

W rozmowie z PAP Masłoń powiedział, że książka jest bardzo ważnym elementem jego życia, a recenzje jego autorstwa mają na celu przede wszystkim zachęcanie do czytania i podzielania jego pasji.

W kapitule „Słowa” byli: Joanna Siedlecka, Andrzej Mastalerz, Wojciech Tomczyk i Radosław Gil - nominacje do nagrody prócz Masłonia otrzymali Ernest Bryll i Antoni Libera.

CzabańskI: W mediach publicznych może wybrzmieć polska racja stanu

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański powiedział na gali, że "w mediach publicznych może wybrzmieć polska racja stanu". – Są także największym mecenasem twórców i pracowników kultury – wszystkich tych, którzy na rzecz polskiej kultury oddają swoje talenty i wysiłek. Pragnę pogratulować i podziękować wszystkim pracownikom mediów publicznych, dziennikarzom, kadrze dyrektorskiej, prezesom za ich starania, żeby kultura polska miała należne jej miejsce w mediach publicznych. W mediach publicznych może wybrzmieć polska racja stanu – powiedział Czabański.

– Skrzykują się różni nienawistnicy, którym przeszkadzają media publiczne. Mam dla Państwa tylko jedno przesłanie wielkiego polskiego artysty, Wojciecha Młynarskiego – "Róbmy swoje!", nie patrząc na to, czego oni chcą. Chcą monopolu medialnego. Mam nadzieję, że do tego nie doprowadzą. Podobnie jak dzisiejszy laureat, Krzysztof Masłoń, mam nadzieję, że naszą działalnością tych miłośników monopolu medialnego doprowadzimy do szewskiej pasji, czego państwu i sobie życzę – dodawał przewodniczący RMN.

Nagrodę w kategorii „Muzyka”, której fundatorem jest Polskie Radio otrzymała prof. Maria Pomianowska, popularyzatorka muzyki etnicznej, multiinstrumentalistka i kompozytorka. Z kolei nagroda za „Obraz”, ufundowana przez TVP, powędrowała do reżysera Filipa Zylbera i operatora Piotr Śliskowski. Wspólnie pracowali przy cieszącym się bardzo wysoką oglądalnością serialu TVP „Dewajtis”. Statuetką w kategorii „Idea”, przyznawaną przez prezesów siedemnastu rozgłośni regionalnych Polskiego Radia, uhonorowano poetę, prozaika i dramatopisarza Jarosława Jakubowskiego.