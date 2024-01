Edukacja Belli

Po znakomitej „Faworycie” Lanthimos porwał się na traktat filozoficzny w stylu markiza de Sade’a. Jako surowca użył powieści pewnego Szkota, do szpiku kości ojkofobicznej. Tropów literacko-kulturowych jest tu bez liku, od Biblii do horrorów o Frankensteinie. Wiktoriański steampunk ma wiele wdzięku, nawet jeśli nie ogląda się go rybim okiem (ulubiony chwyt greckiego reżysera). Glasgow, Lizbona i Paryż na sterydach, dorożka z silnikiem parowym, powietrzne tramwaje, ludzko-zwierzęce hybrydy, dziwaczna muzyka… Czemu nie? Brawurowa forma maskuje treść w zamiarze obrazoburczą. Chirurg Godwin Baxter (sam będący ofiarą eksperymentów medycznych) umieszcza w ciele kobiety mózg dziecka.