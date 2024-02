Ludzie jak ludzie

Feministki sprzed półwiecza byłyby zachwycone, skąd dzisiejsze peany – nie wiem. Za to powieść Alasdaira Graya, która była inspiracją filmu, to książka bezczelna, przezabawna, mądra. Niby wszystko jest podobne: w tym pastiszu „Frankensteina” Bella, dorosła kobieta z mózgiem dziecka, przechodzi przyspieszony kurs dojrzewania poprzez seks, podróże i lektury. Tyle że w oryginale dostajemy wiele warstw. Rzecz stylizowana jest na manuskrypt z epoki: dr McCandless snuje opowieść o Belli, a także jest jednym z bohaterów. Bella przemawia do nas listami i osobnym komentarzem, który wychodzi spod jej pióra, gdy jest już kobietą dojrzałą. Wszystko to opatrzone osobnymi przypisami Graya. „Biedne istoty” są arcydziełem literackiego postmodernizmu.