Obok części krytycznoliterackiej, na którą składają się analizy i interpretacje tak poetyckich, jak prozatorskich utworów Rymkiewicza, na edycję składa się również antologia tekstów od tomu „Konwencje” (1957) do pracy „Adam Mickiewicz odjeżdża na żółtym rowerze” (2018). Znajdziemy w nich zadziwiająco aktualne słowa.

I tak np. w „Samuelu Zborowskim” (2010) czytamy: „Rymkiewicz burzy dotyczący przeszłości szlacheckiej stereotyp, mówiący o tym, że złota wolność była czymś zgubnym; stwierdza coś wręcz przeciwnego. Esej przedstawia przeszłość szlachecką i złotą wolność jako wartość na wskroś pozytywną; autor jawi się jako szlachcic, który wyraża współczesne liberum veto: »Jeśli ludzie, którzy rządzą Polską, nie wypełniają swoich obowiązków – jestem wolny od posłuszeństwa […]. To niech panowie sobie zapamiętają – panie prezydencie, panie premierze, panowie, którzy teraz tutaj rządzicie«. W konsekwencji zwrotu do »braci szlacheckiej« zwraca się też do odbiorców, komentując problem przymusowych imigrantów: