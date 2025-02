Abakanowicz. Prolog

DO ZOBACZENIA | Te same prace w tych samych przestrzeniach – 65 lat później. Warszawska Kordegarda cofa się do początków drogi twórczej Magdaleny Abakanowicz, przywołując jej pierwszą wystawę indywidualną, którą zorganizowano w 1960 r. właśnie w Kordegardzie.

„Na ówczesnej wystawie Abakanowicz zrywa z tradycyjnymi rolami przypisywanymi tkaninie, podejmuje zagadnienia związane z językiem sztuk wizualnych. To gest porzucenia ram – w sensie formalnym, jak i świadoma decyzja podjęcia pracy z przestrzenią – pisze Marta Kowalewska, kurator wystawy”.