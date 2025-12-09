"Świat zaginiony. Wyprawa do wnętrza PRL". Zapraszamy na spotkanie autorskie z Jackiem Piekarą!

Jacek Piekara zabiera czytelników w pasjonującą podróż do zaginionego świata PRL. Niczym wnikliwy etnograf opisuje, jak funkcjonował on w sferze polityki, gospodarki, obyczajów i kultury. Uważnie przypatruje się jego mieszkańcom. Ich obrządkom, codziennym kłopotom i radościom, temu, co jedli, co pili, jak mieszkali, pracowali i jak się bawili, jak się ubierali, jak wychowywali dzieci, jakie oglądali filmy i jakiej słuchali muzyki, jakimi dysponowali technologiami. Jak i dokąd podróżowali. Co im się podobało, a czego nie znosili.

Książka została podzielona na działy tematyczne, a każdy zawiera kilkadziesiąt rozbudowanych haseł opatrzonych ilustracjami i fotografiami. Świat zaginiony napisano przystępnym językiem, precyzyjnie tłumacząc zapomniane już dziś pojęcia, tak by lektura była interesująca i w pełni zrozumiała dla pokolenia, które PRL zna tylko z opowieści dziadków czy rodziców.

Pierwszy tom zawiera informacje o życiu politycznym PRL, realiach gospodarczych kraju oraz zwyczajach związanych z jedzeniem i podróżami.

Spotkanie autorskie z Jackiem Piekarą – „Świat zaginiony. Wyprawa do wnętrza PRL”

10 grudnia 2025 (środa), godz. 18:00

Stowarzyszenie Wolnego Słowa, ul. Marszałkowska 7, Warszawa

Prowadzenie: Rafał Ziemkiewicz