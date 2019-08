Afera w resorcie sprawiedliwości. Ziobro odwołał kolejnego sędziego

Portal pisze, że Cichocki został w trybie natychmiastowym odwołany przez Ziobrę z delegacji do Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Decyzja ministra sprawiedliwości weszła w życie wczoraj.

Odwołanie Cichockiego to kolejny efekt afery hejterskiej w MS. Po tym, jak Onet napisał, że w Ministerstwie Sprawiedliwości zorganizowano proceder kompromitowania sędziów krytycznych wobec rządu, do dymisji podał się wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak.

Potem Onet ujawnił kolejny wątek afery, który dotyczył innego sędziego, Jakuba Iwańca. Po tej publikacji Zbigniew Ziobro usunął go z ministerstwa w trybie natychmiastowym.

Z kolei "Fakt" podał w sobotę, że hejterka Emilia miała otrzymać pięć przelewów. Za każdym razem pochodziły one z konta sędziego Arkadiusza Cichockiego. Jakie to były kwoty? Od 800 do 1600 zł.

