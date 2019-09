Incydent w TVP Info. Polityk KO schował "prezent" pod krzesło

– To jest cysterna wstydu PO-PSL. W 2015 r. mówiliście, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Taka jedna cysterna to strata dla skarbu państwa ok. 40 tys. zł. Za rządów PO-PSL 600 takich cystern wjeżdżało dziennie do Polski – mówił Szefernaker.

Wiceminister podszedł do siedzących w studiu TVP Info Dariusza Jońskiego i Krzysztofa Paszyka i wręczył im zabawkę. – Niech pan się pobawi, jak ma pan czas – zareagował Joński. Z kolei Paszyk pytał Szefernakera, czy wie, ile rosyjskiego węgla wjeżdża do Polski. – Szkoda, że pan wagonika nie przyniósł – stwierdził poseł PSL.

Po chwili "cysterna" zniknęła, bo Joński schował ją pod krzesło.

Akcję "cysterny wstydu PO-PSL" PiS zainaugurował we wtorek. To nowy etap kampanii wyborczej, który ma pokazać, ile pieniędzy tracił Skarb Państwa na nieszczelnym systemie podatkowym w czasie poprzednich rządów.

– Złodziejstwo przekraczało wszelkie granice – dosłownie i w przenosi. Przestępcy w białych rękawiczkach okradali polskie społeczeństwo – mówił podczas startu akcji premier Mateusz Morawiecki.

Konwój "cystern wstydu" będzie jeździł po Polsce przez kilka tygodni. Terenowi działacze PiS mają prowadzić akcję ulotkową pokazującą, co można byłoby sfinansować, gdyby budżet państwa nie stracił 68 mld zł na handlu nielegalnym paliwem.

