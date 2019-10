TVN24: Mocne zarzuty pod adresem arcybiskupa Głódzia

W programie poruszono temat zachowania metropolity gdańskiego wobec podwładnych. Dziennikarze twierdzą, że rozmawiali z kilkunastoma księżmi, którzy mieli do czynienia z abp. Głódziem. Wszyscy mówili o publicznym poniżaniu ludzi.

Duchowni opisali to w listach do watykańskiego nuncjusza w Polsce. Reporterzy "Czarno na białym" dotarli do tej korespondencji i opublikowali jej fragmenty.

W programie pokazano m.in. część listu autorstwa ks. Piotra, byłego podwładnego arcybiskupa. List był pełen skarg i przykładów wulgarnych cytatów przypisanych Głódziowi.

"Nie potrafią jajka ugotować, cio...y pier...ne", "Jak przytyjesz kilogram, wypier...lę cię po roku" – miał straszyć księży metropolita gdański.

Według relacji przedstawionych w "Czarno na białym" świadkami wulgarnego zachowania arcybiskupa Głódzia mieli być także wpływowi politycy, którzy gościli w jego rezydencji.