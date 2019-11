Czarzasty: Gdybym wiedział, że Piotrowicz jest w PZPR, wystąpiłbym z partii

W czwartek wieczorem Sejm wybrał Krystynę Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza i Jakuba Stelina na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jeszcze przed głosowaniem Włodzimierz Czarzasty mówił w Polsat News, że nie będzie głosował za Piotrowiczem.

– Kiedy prowadzący program Bogdan Rymanowski przypomniał, że obydwaj panowie należeli do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Czarzasty odparł: – Jakbym wiedział, że pan Piotrowicz jest w PZPR, to bym z niej wystąpił.

Dziennikarz stwierdził, że w czasach PRL Czarzastemu nie przeszkadzała postać generała Wojciecha Jaruzelskiego, ale Piotrowicz "już tak". Polityk tłumaczył, że generał odpowiedzialny za stan wojenny mu nie przeszkadzał, bo "miał dobre i złe strony".

– Do tych dobrych zaliczam pierwszą armię Ludowego Wojska Polskiego i Okrągły Stół. Zawsze będę mówił o polskiej transformacji, jako tej rozsądnej. Do złych natomiast zaliczam natomiast 1968 r. i to co stało się ze środowiskiem żydowskim (Marzec '68) i rok 1970 (wydarzenia grudniowe) – tłumaczył szef SLD.