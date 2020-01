Premierzy Kanady i Wielkiej Brytanii: Ukraiński samolot został zestrzelony

Zaskoczenie? Wałęsa: Jak najszybciej poleciałbym do Jerozolimy

Zdaniem Bartosza Węglarczyka, redaktora naczelnego portalu Onet, na Światowe Forum Holokaustu do Jerozolimy zamiast prezydenta Andrzeja Dudy mógłby pojechać Lech Wałęsa. Co na to były prezydent?