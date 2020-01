Szewach Weiss o konferencji w Izraelu: Wiem, dlaczego nie popierają Dudy

Prezydent Andrzej Duda nie weźmie udziału w konferencji organizowanej w instytucie Yad Vashem z okazji 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu KL Auschwitz. Prezydent zdecydował się nie jechać do Izraela, bo organizatorzy nie przewidzieli jego wystąpienia, a innych prezydentów (Niemiec, Rosji i Francji) – tak.

Szewach Weiss powiedział w Polsat News, że błędem jest organizacja tak ważnej konferencji przez jednego człowieka, Mosze Kantora – rosyjskiego oligarchę żydowskiego pochodzenia. Zdaniem byłego ambasadora wydarzenie powinno organizować państwo Izrael.

– Trochę mnie martwi, dlaczego wszystkie państwa zaproszone na tę konferencję, nie popierają podejścia prezydenta Dudy. Wiem, czuję dlaczego. To jest bardzo cyniczne. Łatwo zrzucić na Polskę całą winę. Prawie wszystkie te państwa współpracowały z Niemcami, z hitlerowcami. Wiadomo, jak to było – stwierdził Weiss.

Według niego część najważniejszej prasy w Izraelu podchodzi z głębokim zrozumieniem do decyzji prezydenta Dudy. – To ciekawa nowość. To ma ogromne znaczenie, że jednak taka antypolska propaganda, która istnieje ostatnio ze strony Rosji i nie tylko, nie bardzo się udała w Izraelu – powiedział.

Weiss ocenił, że w tych okolicznościach decyzja prezydenta nie mogła być inna. – Sytuacja się tak skomplikowała, że nie ma innego wyjścia – dodał.