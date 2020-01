Paweł Kukiz do Hołowni: Szymon, strzeż się!

Założyciel ruchu Kukiz'15 powiedział w rozmowie z "Faktem", że "szczególnie nie zależy" mu na tym, by to Hołownia został prezydentem. Jednocześnie zdecydował się dać radę dziennikarzowi, który został kandydatem na najwyższy urząd w państwie.

– Szymon, strzeż się złych ludzi! Weryfikuj ich, postaraj się nie ulegać różnym czarodziejom i ich magiom – powiedział Kukiz. Jak dodał, Hołownia musi pamiętać, by nie uwierzyć w to, że jest najmądrzejszy na świecie.

Jak przypomina "Fakt", Kukiz wszedł do wielkiej polityki, startując w wyborach prezydenckich w 2015 r. W pierwszej turze uzyskał trzeci wynik, zdobywając ponad 20 proc. głosów. Na fali tej popularności stworzył ruch obywatelski Kukiz’15, który odniósł sukces w wyborach parlamentarnych i wprowadził do Sejmu aż 42 posłów.

Szybko jednak okazało się, że otaczają go fałszywi przyjaciele – zwraca uwagę gazeta. Przed nimi Kukiz też ostrzega Hołownię.

– Myślałem, że łączy nas idea, chęć wspólnej pracy dla społeczeństwa. Tymczasem im chodziło głównie o załatwianie prywaty. O kasę! O to, by dzięki mojemu poparciu i popularności przytulić się do władzy i ugrać swoje – stwierdził poseł.