Gersdorf odpowiada Morawieckiemu i Ziobrze: Dlatego tak się denerwują

W czwartek trzy izby SN przyjęły uchwałę, stwierdzając, że jeśli w składzie orzekającym zasiada osoba powołana na sędziego Sądu Najwyższego przez nową Krajową Radę Sądownictwa, taki skład jest nieprawidłowo obsadzony.

W piątek premier Mateusz Morawiecki skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów, na podstawie których podjęto czwartkową uchwałę SN.

Małgorzata Gersdorf, odpowiadając na pytania dziennikarzy o wniosek premiera do TK, stwierdziła, że Trybunał nie ma prawa wkraczania w funkcję orzeczniczą sądów.

Pytana o stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości, które ogłosiło, że uchwała SN jest z mocy prawa nieważna, pierwsza prezes powiedziała: – Wiadomo, że to nie jest po myśli ministra Ziobry i (jego – red.) współpracowników i dlatego się tak denerwują.

Według Gersdorf sądy powinny respektować czwartkową uchwałę SN, ale jak stwierdziła, "co zrobią, to jest co innego".

W piątek jako pierwsza swoje rozprawy odroczyła sędzia Sądu Najwyższego, wybrana przez nową KRS, Małgorzata Manowska.