"Nie ma co kluczyć w tej sprawie". Biedroń wprost o adopcji dzieci przez pary homoseksualne

Lider Wiosny był gościem Beaty Michniewicz w "Salonie politycznym Trójki". Dziennikarka pytała go o jego stosunek do wciąż powracającej kwestii związków parterskich.

Zdaniem polityka,"trzeba cywilizacyjnie dorównywać do tych, którzy już to zrobili". Biedroń podkreślił, że związki partnerskie są zalegalizowane w większości krajów Unii Europejskiej. – Polkom i Polakom już dzisiaj w zdecydowanej większości to nie przeszkadza. Trzeba to po prostu, po ludzku, raz na zawsze uregulować – stwierdził i polinformował, iż ma gotowy projekt w tej sprawie.

W rozmowie padło również pytanie o adopcję dzieci przez pary homoseksualne. Polityk wyraził pogląd, że związki te powinny mieć takie same prawa jak związki heteroseksualne. – Jak równość to równość. W tej kwestii także. Nie ma co kluczyć w tej sprawie. Takie dzieci już są, wychowują się w takich związkach – podkreślił.