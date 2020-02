Wiceminister zadał Śmiszkowi intymne pytanie w studiu. "Trochę się pan zapędził..."

– To jest takie nieprzyjemne, niekulturalne... trochę się pan zapędził – stwierdził zmieszany Krzysztof Śmiszek w studiu Polsatu. To odpowiedź na dość osobiste pytanie, które nagle skierował do niego wiceminister Janusz Kowalski.

Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych i Krzysztof Śmiszek byli gośćmi programu w Polsat News. Politycy rozmawiali o adopcji dzieci przez pary homoseksualne. – Jeśli parlament przygotuje ustawę pozwalającą na adopcję dzieci przez pary homoseksualne, to Robert Biedroń, jako prezydent, rozważy jej podpisanie – powiedział poseł Lewicy, prywatnie partner Biedronia. Między Kowalskim a Śmiszkiem wywiązała się burzliwa dyskusja. – Mówimy stanowcze "nie". Nigdy nie pozwolimy, aby plan Biedronia i Rabieja się sprawdził. Nigdy nie pozwolimy na to, żeby polskie dzieci były zagrożone i była adopcja – zaznaczył polityk Zjednoczonej Prawicy. W pewnym momencie Kowalski zdobył się na dość niedyskretne pytanie w kierunku polityka Lewicy. – A pan chce adoptować dziecko? – zapytał wiceminister. To pytanie wywołało konsternację posła. – Wie pan co, to jest bardzo osobiste pytanie, nie wiem czy widzowie są zainteresowani. To jest takie nieprzyjemne, niekulturalne. Trochę się pan zapędził – stwierdził Śmiszek.