Chciał ominąć kwarantannę. Przebrał się za dinozaura

To nagranie jest hitem sieci i szybko obiega hiszpańskie media. Pewien mieszkaniec Murcji postanowił "wykorzystać" wytyczne dot. wyprowadzania zwierząt. To jeden z niewielu powodów usprawiedliwiających dziś w Hiszpanii wyjście z domu.

Na nagraniu z monitoringu widać, jak mężczyzna idzie ulicą w stroju tyranozaura. Szybko zostaje zatrzymany przez patrol policji.

Z tłumaczeń mężczyzny przebranego za tyranozaura wynika, że dzięki przebraniu chciał uniknąć zakażenia koronawirusem, a na ulicę wyszedł jedyne po to, by wyrzucić śmieci. Na zdjęciach i nagraniu faktycznie widać, że "dinozaur" wyrzuca coś do kontenera na śmieci.

Policja wskazuje, że w sytuacjach alarmowych właściciel psa może wyprowadzić go na krótki spacer. Jednocześnie funkcjonariusze zapewniają, że tego zdarzenia nie można uznać za "wyjście z czworonogiem".