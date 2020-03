Piotr Kraśko: Terlecki może nosić takie okulary jak Jaruzelski

W związku z epidemią koronawirusa część samorządowców oświadczyła, że nie chce przeprowadzenia wyborów prezydenckich w dniu 10 maja. Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki zareagował na to groźbą utraty stanowisk i wprowadzenia komisarzy.

– Marszałek Terlecki, który mówi o samorządowcach, którzy mówią, że nie są w stanie przeprowadzić wyborów, o tym, że mogą tracić pracę, to już może się przymierzać do noszenia słonecznych okularów chyba jak zimą pewien generał je nosił. Bo do tego pasują. Bo pasowałyby do wypowiadania takich słów – powiedział o wypowiedzi Terleckiego Piotr Kraśko.

Dziennikarz ocenił, że wybory prezydenckie nie odbędą się 10 maja "z wielu powodów, tylko przeciąganie tej dyskusji jest bardzo złe dla Polski".

– Jeżeli te wybory by się miały odbyć, jeżeli pan prezydent by wygrał, to bycie prezydentem wybieranym przez 20-30 proc. wyborców naprawdę nie jest powodem do dumy i nie jest żadnym mandatem do pełnienia najważniejszego urzędu w Polsce – ocenił Kraśko.

Według niego nie można mówić, tak jak minister zdrowia Łukasz Szumowski, że jest potrzebna "klasztorna dyscyplina", a z drugiej strony zachęcać do głosowania.

