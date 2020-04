Orbán: W Brukseli siedzą w bańce mydlanej, wymądrzają się zamiast ratować życie

Kilka dni temu przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk skierował list do członków EPL w którym domagał się usunięcia Fideszu (rządzącej na Węgrzech partii Viktora Orbána ) z szeregów europejskiej partii. Powód?

W poniedziałek węgierski parlament, gdzie większość ma właśnie Fidesz, przyjął prawo o ochronie państwa przed koronawirusem. Nowe regulacje zakładają bezterminową władzę rządu Orbana w dobie epidemii. Rada Ministrów rządzi teraz bez kontroli parlamentu, za pomocą dekretów. Decyzja ta nie spodobała się wielu europejskim politykom.

"Siedzą w Brukseli w bańce mydlanej"

Dzisiaj rano na antenie Radia Kossuth, Orban odpowiadał na głosy krytyki płynące m.in. z Brukseli.

Premier na początku audycji dziękował wszystkim osobom, które włączają się w walkę z epidemią oraz mówił o planach dotyczących kolejnych obostrzeń wprowadzanych dla bezpieczeństwa obywateli. – Mierzy się z tak podstępnym wrogiem, że trudno to sobie wyobrazić – tłumaczył Orban. – Walczymy z dwoma wirusa – jednym jest strach, a drugim sam koronawirus – dodał premier.

Orban powiedział także, że podczas gdy politycy w Brukseli spotykają się "elektronicznie", węgierski parlament pracuje z całych sił, nad rozwiązaniami ratującymi przedsiębiorców i miejsca pracy.

Premier przypomniał także, że krytykowana ustawa przyznająca rządowi szerokie uprawnienia, powoduje że ma on takie same uprawnienia jak np. prezydent Francji w czasie pokoju. Szef węgierskiego rządu na antenie Radia Kossuth oświadczył również, że krytyka wspomnianej ustawy to „ataki polityczne” za którymi stoi George Soros.

– Niestety Bruksela zajmuje się nami, a nie wirusem – stwierdził dalej Orban i dodał, że dla węgierskich władz najważniejsze jest teraz ratowanie życia obywateli. – W Brukseli siedzą w bańce mydlanej i tylko się wymądrzają, zamiast zająć się odpowiedzią na pytanie jak ratować życie – dodał polityk.

